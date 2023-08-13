Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a müjde!
Sakatlığını atlatan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer alabilecek.
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında pazartesi günü Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.
Siyah-beyazlılara bu karşılaşma öncesi müjdeli bir haber geldi. Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Cenk Tosun, Karagümrük ile oynanacak maçın kadrosunda yer alabilecek.
Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele pazartesi günü saat 21.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.
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