Beşiktaş Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile anlaştı

Beşiktaş, 46 yaşındaki Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2022 Cuma, 15:27
Beşiktaş Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile anlaştı
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Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Valerien Ismael, Nürnberg ile başladığı profesyonel teknik direktörlük kariyerinde Wolfsburg, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwich gibi kulüpleri çalıştırmıştı.



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