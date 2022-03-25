Beşiktaş Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile anlaştı
Beşiktaş, 46 yaşındaki Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Valerien Ismael, Nürnberg ile başladığı profesyonel teknik direktörlük kariyerinde Wolfsburg, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwich gibi kulüpleri çalıştırmıştı.
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