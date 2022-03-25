Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzalayacak
Beşiktaş, sözleşme imzalamak amacıyla İstanbul'a getirdiği Fransız teknik direktör Valerien Ismael'i Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlılar, bugün Fransız hoca ile sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
46 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, bugün saat 15:00'te Vodafone Park'ta yapılacak imza töreninde 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atarak kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayacak.
Valerien Ismael, Nürnberg ile başladığı profesyonel teknik direktörlük kariyerinde Wolfsburg, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwich gibi kulüpleri çalıştırmıştı.
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