Galatasaray ile anılan Raphael Onyedika'dan dikkat çeken paylaşım!

21.01.2026 22:08:00
Cumhuriyet Spor
Belçika Ligi'nde Club Brugge forması giyen Nijeryalı oyuncu Raphael Onyedika'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika, sosyal medyayı paylaşımı ile dikkat çekti.

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Nijeryalı orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından uçağa binerken bir hikaye paylaştı.

SINGO'YU GETİREN UÇAK

Onyedika'nın paylaşımında bindiği uçaktaki Türk bayrağı ve TC yazısı dikkat çekti ve bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan aynı uçağın yaz transfer döneminde Wilfried Singo'yu İstanbul'a getiren uçak olduğu ortaya çıktı.

24 MAÇTA FORMA GİYDİ

Club Brugge forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan 24 yaşındaki Onyedika, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

