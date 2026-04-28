Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisini İstanbul'a taşımanın peşinde

Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisini İstanbul'a taşımanın peşinde

28.04.2026 11:12:00
Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisini İstanbul'a taşımanın peşinde

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Cosea JL Bourg Basket karşısında 1-0 geride olduğu EuroCup final serisinin ikinci maçını kazanarak seriyi İstanbul'a taşımayı hedefliyor.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup final serisinin ikinci maçında Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a konuk olacak.

Ekinox Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, serinin ilk maçında Fransız ekibine sahasında 72-60 kaybetti ve 1-0 geriye düştü.

Beşiktaş, iki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final eşleşmesinde rakibini yarın deplasmanda yenerek seriyi İstanbul'a taşımayı hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 7 RANDEVU

Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, EuroCup'ta 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin geride kalan 6 maçta 3'er galibiyeti bulunuyor.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA KUPA İSTANBUL'DA SAHİBİ BULACAK

Siyah-beyazlı takımın Cosea JL Bourg'u mağlup etmesi durumunda final serisi İstanbul'a taşınacak.

BKT EuroCup'ta şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maçı 1 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

Cosea JL Bourg ikinci maçı da kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.

İlgili Haberler

Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş'a kötü haber!
Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş'a kötü haber! Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartın ardından Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını yorumladı: 'Konyaspor maçı sezonun ilk veya son finali olacak'
Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını yorumladı: 'Konyaspor maçı sezonun ilk veya son finali olacak' Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları, karşılaşmayı kaleme aldı.
Fatih Karagümrük maçının ardından Sergen Yalçın'dan dikkat çeken açıklama: 'Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor'
Fatih Karagümrük maçının ardından Sergen Yalçın'dan dikkat çeken açıklama: 'Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor' Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.