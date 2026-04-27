Fatih Karagümrük maçının ardından Sergen Yalçın'dan dikkat çeken açıklama: 'Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 0-0 biten Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Maça kötü başladık, ilk yarıda birkaç net pozisyonu verdik. İkinci yarı pozisyon vermedik. Çok sağlıklı bir oyun olmadı. Takım ve bireysel performanslar beklediğimiz gibi olmadı. Sonlarda pozisyonlar bulduk atabilirdik ama bazen olmadı mı, olmuyor. Bunu atlatıp diğer maçlara bakacağız."

"BEŞİKTAŞ CAMİASI KABUL ETMİYOR"

"Bazen oyuncuların kötü oynama hakkı var. Ancak Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor! Büyük camiada bunu kabul ettiremezsiniz. Camiada soru işaretleri oluyor doğal olarak... Bu sene bilmiyorum ama oynanan oyunlar..."

"BU OYUN BİZİ TATMİN ETMEDİ"

"Bu oyun bizi tatmin etmedi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Daha tempolu ve agresif oynamamız gerekirdi ama bunu beceremedik. Oyunun tamamında sıkıntılar oldu."

"TAKILIP KALMAMAK LAZIM"

"Oluyor böyle maçlar, takılıp kalmamak lazım. Yaşanan problemleri çözmek, neleri yanlış, neleri doğru yapıyoruz... Onların araştırmasını yapıyoruz birçok şeyi düzelmeye çalışıyoruz. İnişli çıkışlı performans sergiliyor takım... İnşallah bundan sonrası iyi olur."