Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını yorumladı: 'Konyaspor maçı sezonun ilk veya son finali olacak'

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları siyah-beyazlı takımının performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.

'KONYASPOR MAÇI SEZONUN İLK VEYA SON FİNALİ OLACAK'

Güntekin Onay: "Dün koskoca ilk yarıyı adeta çöpe atan Beşiktaş, ikinci yarıda daha baskılı ve coşkulu bir oyun ortaya koysa da 2 kez direği, birkaç kez de kaleci İvo Grbic’i geçemedi. Tuhaf bir şekilde maç 0-0 bitse de ben dünkü karşılaşmanın temposundan ve iki takımın ortaya koyduğu mücadele gücünden keyif aldım. Beşiktaş için dünkü beraberliğin ardından lig artık bir formalite. Artık 5 Mayıs’taki Konyaspor maçı Sergen Yalçın’ın takımı için sezonun ilk veya son finali olacak" (Hürriyet)

'TAKIM DAVRANIŞINDAN SÖZ ETMEK PEK DE MÜMKÜN DEĞİL'

Cem Dizdar: "Evet, ligde yeri artık belli Beşiktaş'ın ama madem ‘geleceğin takımı’ndan bahsediliyor taraftarlar bu gayesiz maçlarda sonraki sezona dair fazladan bir şeyler görmek ister kuşkusuz. Ancak Beşiktaş’ta gayret gösteren birkaç oyuncu dışında takım davranışından söz etmek pek de mümkün değil. Gerçi kulüp başkanı Serdal Adalı yine transferden söz etti ama ligin dibindeki takıma karşı Beşiktaş’ı yaratıcılıktan bu kadar uzak idare eden teknik ekibe ve gelecek oyuncuları seçecek iradeye ne denli güvenilir, işte orası hayli tartışmalı..." (Fanatik)

'BUNUN ADI NET ŞEKİLDE TARAFTARIN UMUTLARIYLA OYNAMAKTIR'

Fatih Doğan: "Beşiktaş, ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük'e kendi evinde iki puan bıraktıysa, bunun adı net şekilde taraftarın umutlarıyla oynamaktır. Bu maç, "direğe takıldık, şanssızdık" diye geçiştirilecek bir maç değil. Evet, direkten dönen toplar var. Evet, oyun üstünlüğü var. Ama büyük takım refleksi dediğin şey tam da böyle günlerde ortaya çıkar. O topu bir şekilde içeri atacaksın. Rakibin direnci, direkt bahanedir, skor gerçektir. Bir anda Konferans Ligi'nin soğukluğunu ensenizde hissedebilirsiniz. Çünkü kupanın garantisi yok. Karagümrük'ü yenemeyen bir takımın Konyaspor'u hatta Trabzonspor'u yenebileceğinin garantisi yok." (Sabah)

'ORTAYA KONAN OYUN BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI'

Sinan Vardar: “Geçen sefer de yazmıştım; Jota iyi bir performans sergilerken neden kesiliyor, neden oyuna alınmıyor anlamış değilim. Beşiktaş oyunu tamamen Karagümrük'ün yarı sahasına yıktı ama çok fazla etkili olabileceği bir pozisyon üretemiyor. Topu bir sağdan bir sola, bir soldan bir sağa çeviriyor. Takım, hücum organizasyonları anlamında çok zayıf. Bugün izlediğimiz Beşiktaş bu açıdan yetersizdi. Sergen Yalçın bu konuda dokunuş yapamadı. Lige veda etmeye hazırlanan Karagümrük karşısında Beşiktaş sahadan bir puanla ayrıldı. Ortaya konan oyun Beşiktaş'a yakışmadı.” (Fanatik)