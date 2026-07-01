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Beşiktaş GAİN Jonah Mathews ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş GAİN Jonah Mathews ile yollarını ayırdı!

1.07.2026 21:53:00
Güncellenme:
AA
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Beşiktaş GAİN Jonah Mathews ile yollarını ayırdı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş GAİN, 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Jonah Mathews ile yolların ayrıldığını duyurdu.
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jonah Mathews ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcunun ayrılığına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 sezonunda takımımıza katılan ve 3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten Jonah Mathews ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Mathews'a kulübümüze verdiği emekler, gösterdiği mücadele ve katkıları için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

ABD'li oyuncu geçen sezon Beşiktaş GAİN forması ile maç başına ortalama 13,9 sayı, 2,9 asist ve 2,5 ribaund ortalamaları yakaladı.

İlgili Konular: #beşiktaş #ayrılık #Jonah Mathews

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