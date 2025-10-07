Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş GAİN - London Lions maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

7.10.2025 10:11:00
AA
Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup B Grubu ikinci maçında kendi evinde London Lions ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu ikinci hafta maçında İngiltere'nin London Lions takımını konuk edecek.

BEŞİKTAŞ GAİN - LONDON LİONS MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAİN - LONDON LİONS HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Organizasyonun ilk haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan 85-79 mağlup ayrıldı.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.

