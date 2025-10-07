Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli takıma seçilmemişti: Beşiktaş Emirhan Topçu için açıklama bekliyor!

Milli takıma seçilmemişti: Beşiktaş Emirhan Topçu için açıklama bekliyor!

7.10.2025 10:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Milli takıma seçilmemişti: Beşiktaş Emirhan Topçu için açıklama bekliyor!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 25 yaşındaki savunmacı Emirhan Topçu'nun milli takıma alınmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) bir açıklama beklediği aktarıldı.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin yıldızı Emirhan Topçu, Milli Takım'a davet edilmedi. 25 yaşındaki stoperin yerine Suudi Pro Lig'de sadece 2 dakika süre alabilen Yusuf Akçiçek çağırıldı.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de oynattığı Yusuf Akçiçek, bu sezon toplamda ise sadece 183 dakika sahada kaldı. Buna karşın Emirhan ligde 316 dakika süre aldı.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA BEKLİYOR

Sözcü'nün haberine göre siyah-beyazlılar, Yusuf gibi 19 yaşındaki bir futbolcunun geleceğe yatırım olarak milli davet almasına karşı çıkmıyor. Siyah-beyazlıların, sadece Emirhan'ın neden Ay-Yıldızlı takıma seçilmediğine dair açıklama beklediği ifade edildi.

MİLLİ TAKIMIN SAVUNMASINDA KİMLER VAR?

A Milli Futbol Takımı'nın savunmasına çağrılan isimler şu şekilde:

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)

Eren Elmalı (Galatasaray)

Ferdi Kadıoğlu (Brighton)

Merih Demiral (Al-Ahli Saudi)

Mert Müldür (Fenerbahçe)

Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)

Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)

Zeki Çelik (Roma)

İlgili Konular: #beşiktaş #milli takım #emirhan topçu

İlgili Haberler

İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi için açıklama: 'Kural hatası yok, o bir hakem hatası'
İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi için açıklama: 'Kural hatası yok, o bir hakem hatası' TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Hacıosmanoğlu, derbi maçta kural hatası olduğu iddialarına da yanıt verdi.
Eski hakemler Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Maçın kontrolünü kaybetti'
Eski hakemler Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Maçın kontrolünü kaybetti' Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Eski hakemler karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı devirdi!
Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı devirdi! Turkcell Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olduğu derbiyi 2-1 kazandı.