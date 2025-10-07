Milli takıma seçilmemişti: Beşiktaş Emirhan Topçu için açıklama bekliyor!

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin yıldızı Emirhan Topçu, Milli Takım'a davet edilmedi. 25 yaşındaki stoperin yerine Suudi Pro Lig'de sadece 2 dakika süre alabilen Yusuf Akçiçek çağırıldı.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de oynattığı Yusuf Akçiçek, bu sezon toplamda ise sadece 183 dakika sahada kaldı. Buna karşın Emirhan ligde 316 dakika süre aldı.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA BEKLİYOR

Sözcü'nün haberine göre siyah-beyazlılar, Yusuf gibi 19 yaşındaki bir futbolcunun geleceğe yatırım olarak milli davet almasına karşı çıkmıyor. Siyah-beyazlıların, sadece Emirhan'ın neden Ay-Yıldızlı takıma seçilmediğine dair açıklama beklediği ifade edildi.

MİLLİ TAKIMIN SAVUNMASINDA KİMLER VAR?

A Milli Futbol Takımı'nın savunmasına çağrılan isimler şu şekilde:

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)

Eren Elmalı (Galatasaray)

Ferdi Kadıoğlu (Brighton)

Merih Demiral (Al-Ahli Saudi)

Mert Müldür (Fenerbahçe)

Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)

Yusuf Akçiçek (Al-Hilal)

Zeki Çelik (Roma)