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Serkan Reçber'in yeni adresi Amedspor oldu!

Serkan Reçber'in yeni adresi Amedspor oldu!

3.06.2026 18:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Serkan Reçber'in yeni adresi Amedspor oldu!

Süper Lig'e yükselen Amedspor, sportif direktörlük görevine Beşiktaş'tan ayrılan Serkan Reçber'in getirildiğini duyurdu.
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TFF 1. Lig'de şampiyon olarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Amedspor, yeni sezon öncesinde yapılanmasını şekillendirmeye devam ediyor.

Diyarbakır ekibi, sportif direktörlük görevine son olarak Beşiktaş'ın eski futbol direktörü olan Serkan Reçber ile anlaşmaya vardı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2026-2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında; futbol bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla futbol camiasında önemli bir yere sahip olan Serkan Reçber ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlamıştır. Kendisine Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

İlgili Konular: #Sportif Direktör #Amedspor #Serkan Reçber

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