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Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'dan Fransa Açık'a veda!

Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'dan Fransa Açık'a veda!

3.06.2026 17:33:00
Güncellenme:
AA
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Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'dan Fransa Açık'a veda!

Rus tenisçi Diana Shnaider, dünya kadınlar 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka'yı mağlup ederek Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale yükselen isimler oldu.
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta, Rus Diana Shnaider ve Polonyalı Maja Chwalinska yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvada, 4 kez grand slam şampiyonu ve kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı 3-6, 7-5 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenen Rus Diana Shnaider (25), kariyerinin ilk yarı final biletini aldı.

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Diana Shnaider

KARİYERİNDE BİR İLK

Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ise elemelerden gelen ve dünya klasmanında 114. sırada yer alan Polonyalı Chwalinska, Anna Kalinskaya'yı (22) 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Shnaider ve Chwalinska, yarı finalde karşılaşacak.

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