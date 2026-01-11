Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş GAİN, Matt Thomas'ı açıkladı!

Beşiktaş GAİN, Matt Thomas'ı açıkladı!

11.01.2026 14:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş GAİN, Matt Thomas'ı açıkladı!

Beşiktaş GAİN, ABD'li guard Matt Thomas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş GAİN, ABD'li guard Matt Thomas'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş GAİN Takımımız, Matt Thomas ile sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, ABD'li skorer guard Matt Thomas'ı kadrosuna kattı.

Kariyeri boyunca Obradorio, Valencia, Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago Bulls, Panathinaikos ve Alba Berlin formaları giyen Matt Thomas son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Granada forması giydi.

Matt Thomas'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

İlgili Konular: #ABD #beşiktaş #transfer

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan FCSB karşısında nefes kesen geri dönüş!
Beşiktaş'tan FCSB karşısında nefes kesen geri dönüş! Sezonun ikinci yarısı hazırlıklarını Belek'te sürdüren Beşiktaş, Romanya ekibi FCSB'yi 2-1 mağlup etti.
Dev derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı farklı devirdi!
Dev derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı farklı devirdi! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray MCT Technic, derbide Beşiktaş'ı 89-73 mağlup etti.
Beşiktaş sezon başında kadrosuna katmıştı... Tammy Abraham'a Premier Lig'den talip!
Beşiktaş sezon başında kadrosuna katmıştı... Tammy Abraham'a Premier Lig'den talip! Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham'a Premier Lig ekibi Aston Villa'nın talip olduğu iddia edildi.