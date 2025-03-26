George Gardi'den Victor Osimhen sözleri: Galatasaray'da kalacak mı?

Yayınlanma: 26.03.2025 - 10:44

Güncelleme: 26.03.2025 - 10:44

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in sezon tamamlandıktan sonra kariyerini nerede devam ettireceği sorusunun cevabı merakla beklenirken, futbolcuyla ilgili transfer söylentilerinin de hızı kesilmiyor.

Osimhen için son iddia teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal'den geldi. Nijeryalı golcünün, Suudi takımıyla anlaşma üzere olduğu ileri sürüldü. Bu iddiaya yanıt ise Osimhen'in Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak gelmesinde büyük pay sahibi olan George Gardi'den geldi.

"OSIMHEN SÖZÜNÜ TUTTU"

Tuttomercatoweb'e konuşan Gardi, sarı-kırmızılı oyuncunun adının Al Hilal ile anılmasının sorulması üzerine, "Ne daha önce ne de şimdi hiçbir müzakere olmadı. Oyuncu söz vermişti, İstanbul'da tüm sezon kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir çıkar düşünmedi" diyerek yanıt verdi.

İtalyan menajer, Osimhen'in İstanbul'daki hayatıyla ilgili olarak, "İstanbul'a gelen ilk örnek o değil, herkes bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden her zaman övgüyle bahsetti. Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçeğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı" ifadelerini kullandı.

OSIMHEN'IN GELECEĞİ

George Gardi, "Peki ya Osimhen'in geleceği? Kendisi hakkında söylenti bol" sorusu üzerine ise, "Oyuncu buna daha sonra karar verecek. Şu an bu sezon fark yaratmaya odaklanmış durumda" dedi.