Blerim Dzemaili'den Galatasaray iddiası: 'Eğer başka bir ligde olsaydı...'

Yayınlanma: 26.03.2025 - 12:16

Güncelleme: 26.03.2025 - 12:16

Galatasaray'ın eski futbolcusu Blerim Dzemaili, 2023 yılında aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurmuştu. İsviçreli oyuncu, Transfermarkt'a verdiği ropörtajda kariyeri ve sarı-kırmızılılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Futbola olan bağlılığını, "Bizim zamanımızda ne telefon vardı ne de Playstation. Sadece futbol vardı. Her antrenmanı, her maçı büyük bir tutkuyla yaşadım. O yüzden futbol benim için sadece bir meslek değil, bir hayat biçimiydi" sözleriyle ifade eden Dzemaili, futbolu bırakma kararını ise zihinsel olarak tükenmeye başladığında verdiğini belirtti.

"BOLTON EN BÜYÜK HATAM"

Kariyerine FC Zürich'te başlayan Dzemaili, 2006 ve 2007 yıllarında İsviçre lig şampiyonluğu yaşadı. Genç yaşta takımdan ayrılmak istediğini ancak dönemin teknik direktörü Lucien Favre'nin kendisine sabrı ve alçakgönüllülüğü öğrettiğini dile getiren deneyimli orta saha, "Beni bir ay yedek bıraktı ve futbolda neyin önemli olduğunu anlamamı sağladı" dedi.

2007 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı, kariyerinin en zor anlarından biri oldu. "O dönemde zihinsel gücün, fiziksel yeterlilikten daha önemli olduğunu fark ettim. Rehabilitasyon sürecinde hep olumlu kalmaya çalıştım, fazladan antrenmanlar yaptım" diyen Dzemaili, aynı yıl Premier League ekibi Bolton'a transfer oldu.

Ancak burada yalnızca bir maçta forma giydi. Bu kararı kariyerinin en büyük hatası olarak nitelendiren futbolcu, "Juventus ve Milan'dan teklif almıştım ama Bolton'un hocası çok ısrar etti. O gittikten sonra kimse ilgilenmedi" ifadelerini kullandı.

"O ATMOSFERİ ASLA UNUTAMAM"

İtalya'daki dönemi ise onun için adeta bir yeniden doğuş oldu. Torino'daki performansıyla dikkat çeken Dzemaili, burada futbola ve hayata bakış açısının değiştiğini söyledi. Ardından Parma ve Napoli formaları giyen oyuncu, özellikle Napoli'deki günlerini unutamadığını belirtti:

"Napoli'de taraftar seni omuzlarında taşıyor. Roma'daki kupa finalini kazandıktan sonra şehirde sabaha kadar kutlama yaptık. O atmosferi asla unutamam."

Napoli'de Marek Hamsik ile yakın arkadaş olan Dzemaili, onun için, "Saha görüşü ve tekniği inanılmazdı" derken, kariyerindeki en özel takım arkadaşlarından birinin de Wesley Sneijder olduğunu vurguladı:

"Topu Sneijder'e verdiğimde hep bir çözüm buluyordu. Topla yapamayacağı şey yoktu."

"EĞER GALATASARAY BAŞKA BİR LİGDE OLSAYDI..."

Sneijder ile yolları Galatasaray'da kesişen Dzemaili, 2014 yazında sarı-kırmızılı kulübe transfer oldu. Galatasaray günlerini unutamadığını söyleyen İsviçreli futbolcu, "Eğer Galatasaray başka bir ligde olsaydı, rahatlıkla dünyanın en büyük kulüplerinden biri olurdu. Taraftarın enerjisi inanılmazdı. Ev sahibi maçlardaki atmosferi hayatım boyunca bir daha yaşayacağımı sanmıyorum" dedi.

Galatasaray'daki kısa süren macerasının ardından yeniden İtalya'ya dönen Dzemaili, Genoa ve Bologna'da forma giydi. 2017 yılında ise Kanada'nın Montreal takımına transfer oldu. MLS'de oynadığı dönemi anlatırken Avrupa ile Amerika arasındaki farklara dikkat çeken Dzemaili, "Orada küme düşme olmadığı için baskı da yok. Avrupa'da futbol daha tutkulu ve rekabetçi" yorumunu yaptı.

"SPORCUDAN ÇOK MARKA GİBİLER"

2020 yılında Çin'in Shenzhen FC takımına transfer olan Dzemaili, bu adımın maddi nedenlerle atıldığını açıkça dile getirdi.

Ancak genç futbolcuların sırf para uğruna zayıf liglere gitmesini doğru bulmadığını belirten tecrübeli isim, sosyal medya ve marka algısının gençler üzerindeki olumsuz etkisine de dikkat çekti:

"Genç oyuncular artık sporcudan çok marka gibi hareket ediyor. Ben herkese tavsiye ediyorum: Yeni bir dil öğrenin, kitap okuyun, kendinizi geliştirin. Sadece sahaya değil, kafanıza da yatırım yapın."

Kariyerinin son durağı ise yeniden Zürich oldu. Burada iki buçuk sezon geçiren Dzemaili, 2022 yılında bir kez daha İsviçre şampiyonu olarak aktif futbolculuk hayatına son verdi. "Zürich'te başladım, Zürich'te bıraktım. Futbola tutkuyla başladım, tutkuyla da veda ettim" sözleriyle duygularını ifade etti.