Nihat Kahveci'den derbi tahmini: Galatasaray iddiası!
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Nihat Kahveci, derbiye ilişkin görüşlerini aktardı.
Süper Lig'de gözler Beşiktaş - Galatasaray derbisine çevrildi.
Kontraspor YouTube kanalında Nihat Kahveci, Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle ilgili yorumlarda bulundu.
Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:
"Derbide Beşiktaş'ı favori olarak gösterebileceğim hiçbir şey yok. 10 kişi ve 9 kişi kalan takımlara yenildiler. Gol yok, üretkenlik yok. Oyuncularda ciddiyet sıfır. Hazırlık maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor'a da yenildiler."
"MERTENS SÜRPRİZİ GELEBİLİR"
"Galatasaray'da Dries Mertens sürprizi gelebilir. Yeterince dinlendiğini düşünüyorum. Ancak bir dönem gerçekten çok yorulmuştu ve sahada o sinyalleri gördük. Galatasaray'dan açıkçası beklenmedik kadro bekliyorum."
"Beşiktaş açısından Süper Kupa'daki Galatasaray derbisi, ligdeki Fenerbahçe ve Avrupa'daki Athletic Bilbao galibiyetleri gözümün önünden gitmiyor. Toparlanan ve gol yemeyen bir Galatasaray var. Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez de toparlanmış. Psikolojik üstünlük Galatasaray'da ve beraberlik lüksü de var."
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