Eski hakemler değerlendirdi: İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tartışmalı pozisyonları!

15. dakikada Kaan Ayhan'ın eline gelen ve Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu yorumlayan Deniz Çoban, "15. dakikada Galatasaray ceza sahasına gelen topta Kaan’nın bilerek oynadığı top koluna geldi. Oyun kurallarına göre bir oyuncunun bilerek oynadığı topun kendi eline gelmesi ihlal değildir. Dolayısıyla hakemin devam kararı doğruydu" diye konuştu.

Galatasaray'ın 25. dakikada kazandığı penaltıda kararın doğru olduğunu söyleyen Çoban, "25. dakikada Kaan’ın şutunda top Kostic’in kolundan döndü. Hakem önü açık olmasına rağmen bu ihlali değerlendiremedi. Yerinde bir VAR müdahalesiyle doğru penaltı kararı verildi" dedi.