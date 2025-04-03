Eski hakemler değerlendirdi: İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tartışmalı pozisyonları!
Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Eski hakemler derbide yaşanan tartışmalı pozisyonları yorumladı.
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Eski hakemler Fırat Aydınus ve Deniz Çoban, kupadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Cihan Aydın'ın yüksek derbi atmosferinde kritik kararlar vermek zorunda olduğu bir derbi yönettiğini belirten Deniz Çoban, Fanatik'e yaptığı açıklamada "Zaman zaman faul ve kart hataları oldu" dedi.
Cihan Aydın'ın Lemina'nın sarı kartını es geçtiğini belirten Çoban, "Maçın ilk dakikalarından itibaren Lemina’nın üst üste faullerini kartsız geçmesi doğru değildi. Hatta Çağlar’a yaptığı ilk müdahale başlı başına kartı gerektiriyordu" ifadelerini kullandı.
15. dakikada Kaan Ayhan'ın eline gelen ve Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu yorumlayan Deniz Çoban, "15. dakikada Galatasaray ceza sahasına gelen topta Kaan’nın bilerek oynadığı top koluna geldi. Oyun kurallarına göre bir oyuncunun bilerek oynadığı topun kendi eline gelmesi ihlal değildir. Dolayısıyla hakemin devam kararı doğruydu" diye konuştu.
Galatasaray'ın 25. dakikada kazandığı penaltıda kararın doğru olduğunu söyleyen Çoban, "25. dakikada Kaan’ın şutunda top Kostic’in kolundan döndü. Hakem önü açık olmasına rağmen bu ihlali değerlendiremedi. Yerinde bir VAR müdahalesiyle doğru penaltı kararı verildi" dedi.
82. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyona da değinen Çoban, "Maçın ikinci yarısında Galatasaray ceza sahası içerisinde Abdülkerim, Mert’in önündeki topu sol ayağıyla uzaklaştırdığında, sağ diziyle Mert’in bileğini sıkıştırdı ve onun topa hamle yapmasını engelledi. Burada Fenerbahçe lehine penaltı verilse daha doğru olurdu" ifadelerini kullandı.
Deniz Çoban derbinin son anlarında Sallai ile Skriniar'ın hava topu mücadelesindeki pozisyonun penaltı olmadığını ve devam kararının doğru olduğunu söyledi.
Fırat Aydınus ise Kaan Ayhan'ın eline gelen ve Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon için "15. dakikada Kaan’ın pozisyonunda, bilerek oynayıp akabinde top eline geldiği için devam kararı doğru" dedi.
Aydınus, Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon için ise "24. dakikada Filip Kostic’in kolu doğal konumda değil ve açık kol blok oluyor. Penaltı kararı doğru" diye konuştu.
82'de Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyona da değinen Fırat Aydınus, "82’de Abdülkerim-Mert Müldür pozisyonunda Abdülkerim topla oynuyor, devam kararı doğru. Penaltı yok" ifadelerini kullandı.
Sallai ve Skriniar arasında yaşanan pozisyonla ilgili de konuşan Fırat Aydınus, "Uzatmalarda Roland Sallai-Milan Skriniar arasında yaşanan pozisyonda devam kararı doğru" dedi.
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