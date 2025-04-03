Cumhuriyet yazarları Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı: 'Galatasaray fırsatları kaçırmasa tarihi skor olabilirdi'
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Cumhuriyet yazarları karşılaşmayı yorumladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Cumhuriyet yazarları karşılaşmayı yorumladı.
'GALATASARAY FIRSATLARI KAÇIRMASA TARİHİ SKOR OLABİLİRDİ'
Hilmi Türkay: "Galatasaray ezici bir üstünlükle ilk 45 dakikada Fenerbahçe’yi sahadan sildi. Takımda bir, iki, üç futbolcu kötü olur anlarım ama hepsinin formsuzluğu yenilir yutulur bir durum değil! Fenerbahçe pozisyona giremedi, oyuncular aldığı topların neredeyse tamamını “Siz oynayın” dercesine rakibine verdi! Belli ki Mourinho ve Sarı-Lacivertliler dersine iyi çalışmamış. İnanın G.Saray fırsatları kaçırmasa tarihi skor alabilirdi. Devre biterken Szymanski’nin golü, ikinci yarı Fenerbahçe için bir kıpırdanışın habercisiydi. Ama bunu yapmak için koşmak, mücadele etmek gerekir. Hiçbirini göremedik. Sonuç F.Bahçe elendi, G.Saray Kadıköy’de 2’de 2 yaptı. Futbolcuların kavgasını ayıpladım. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın Mourinho’nun Okan Buruk’a maç sonundaki hareketi ise bu kariyerdeki bir teknik direktöre bence yakışmadı!"
'OKAN HOCA DERSİNE ÇALIŞINCA'
Arif Kızılyalın: "Galatasaray son yıllardaki Fenerbahçe deplasman galibiyet serisine yeni bir çentik daha attı. Beşiktaş yenilgisi sonrası benimde aralarında bulunduğum birçok futbol eleştirmenince yerden yere vurulan Okan Buruk dersine iyi çalışmış. Fenerbahçe'nin zaaflarını belirlemiş ona göre takım kurmuş. Örneğin orta sahada Torreira, Sara ve Lemina'dan kurulan müthiş üçlü Fenerbahçe'nin bütün hücum geçiş oyununu bitirdi. Lemina sakatlık yaşayınca Kaan Ayhan ön libero pozisyonuna geçti ki A Milli Takımımızda da benzeri pozisyonda çok başarılı olan bir isim. Barış Alper Yılmaz sanıyorum Rams Park'ta 0-0 sona eren maçı kendine hırs yapmış. İnanılmaz bir motivasyonla oynadı. Dikkat ederseniz goller hep Barış Alper'in oyuna katılımıyla gerçekleşen pozisyonlar. Çoğu kesimce beğenilmeyen Davinson Sanchez savunmanın yıldızıydı. Sahaya kaptanlık bandıyla çıkan Abdülkerim Bardakcı hırslarından ve fantezilerinden kurtulmuş.
Mourinho çok başarılı bir hoca ama Türkiye'ye alışamadı. Maç sonunda Fenerbahçeli arkadaşlarımla konuştuğumda 'İsmail Kartal'ın ne suçu vardı?' diye sordum. Ünlü bir yorumcu 'Balıkçı İsmail hocaların hocası Mourinho'dan çok daha iyiydi Türkiye şartları için' dedi.
Hakeme gelecek olursak, deneyimsiz ancak maçın altından iyi kalktı. Sahanın karıştığı dakikalarda tecrübesizliği ön plana çıktı. Barış Alper Yılmaz'ı Fenerbahçe yedek kulübesinin önünden çıkartırsan kavga çıkar. Kırmızı kartların vebali hakemdedir. Verilen, verilmeyen penaltılara gelecek olursak kendi düşen ağlamaz. İbrahim Hacıosmanoğlu federasyonu birilerinin aklına uydu yabancı hakem getirdi. Sonra fırçayı yedi Türk hakeme döndü. Tecrübeli bir hakem yerine genç bir hakem verdi. Yine de Cihan Aydın'ın tansiyonu yüksek bir maçtan en azından skora etki etmeyecek bir şekilde kalkması önemlidir. "
'GALATASARAY 'KADIKÖY HATIRASI' BIRAKARAK TURU GEÇEN TARAF OLDU'
Ebru Kılıçoğlu: "Galatasaray soğukkanlılık ve konsantrasyon olarak rakibine göre daha hâkim başlıyor çeyrek final derbisine. Fenerbahçe ise tempolu ama bol pas hatalı bir futbolla rakibine yardımcı oluyor adeta. Nitekim bedelini yenilen iki golle ödüyor (Osimhen 10 ve 27). Goller seyirciyi susturuyor, moral bozukluğunu da ekliyor dengelenmeyen futbollarına. İlk yarının sonunda Szymanski’nin golüyle (45+1), oyundan kopmayacağının sinyalini veriyor Fenerbahçe. 2. yarıda bu niyetini iyice belli ederek daha etkili bir futbol oynamaya başlıyor. Ancak Galatasaray, avantajını kaybetmemekte kararlı. Tam da “neyse saha karışmadı” derken, yedek kulübeleri karışıyor. Eklenen sürede Galatasaray maçın başından beri kaybetmediği sakinliğiyle rakibine bir kez daha bir “Kadıköy Hatırası” bırakarak, turu geçen taraf oluyor."
'FENERBAHÇE YAVAŞLIĞININ BEDELİNİ İKİ GOL YİYEREK ÖDEDİ'
Adnan Dinçer: "İlk yarıda kendi evinde oynamanın avantajını kullanmak isteyen F.Bahçe adeta sahada yoktu. Yavaşlığının bedelini iki gol yiyerek ödedi. Devre biterken tartışmalı ve uzun süre VAR incelemesinin ardından gelen gol kararıyla farkı bire indirdi. İkinci yarıdaki değişiklikler Fenerbahçe’nin taraftarına karşı istekli başlamasına sebep oldu. Mourinho ise bu karşılaşmada tutuktu. Oyuna ağırlığını hiç koyamadı. Talisca ve Nesyri ise refakatçileriydi! Osimhen’in ortaya koyduğu mücadele ve istek G.Saray için en olumlu gelişmeydi. İkinci yarıda sahada başlayan, yedek kulübelerinin de karıştığı olayları ise çok ayıplıyorum. Ülkenin en büyük derbisi denen bir maçta hep olaylar, kavgalar gündemde. Hakem de yönetimiyle bu duruma çanak tuttu. Mourinho’nun maç sonu Okan Buruk’un yüzüne yaptığı hareketi ise bir meslektaşı olarak çok ayıpladım!"
'OKAN BURUK BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEN DERSLER ÇIKARMIŞ'
Gülengül Altınsay: "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne yazık ki 30 bin küsür güvenlik görevlisiyle birlikte oynandı. Çünkü yine oyundan çok çıkabilecek olaylara odaklandık. Maalesef yanılmadık da. Tüm bunlara rağmen futbolcular iyi ve pozitif oynadılar. Okan Buruk belli ki Beşiktaş derbisinden dersler çıkarmış. Galatasaray enerjik ve tempolu oynayarak sahaya egemen oldu. Mourinho'nun "geride bekle, kontraatakla vur" anlayışı ise bir yenilgiden çok daha fazlasına mal oldu."
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