11.03.2026 00:07:00
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimleri duyurdu.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri açıklandı.

Beşiktaş idarecisi Serkan Reçber, "Hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Galatasaraylı Leroy Sane, "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Derbinin PFDK sevkleri şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.03.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi SERKAN REÇBER'in aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 10.03.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş Kulübü'nün 07.03.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş Kulübü futbolcusu LEROY AZIZ SANE'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.03.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

