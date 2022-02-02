Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica ile anlaşmaya vardı

02 Şubat 2022 Çarşamba, 09:09

Devre arası transfer dönemini suskun geçiren Beşiktaş, bir dönem Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes için kulübü Benfica ile anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah-beyazlıların, gelecek sezon için transferi bitirdiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın, Portekiz ekibiyle 6 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı kaydedildi. Ayrıca Portekizli orta saha oyuncusunun da siyah-beyazlılardan yıllık 1.3 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Sezonun ikinci yarısını başka bir kulüpte kiralık olarak geçirecek olan Gedson Fernandes'in, gelecek sezondan itibaren ise Beşiktaş formasını terleteceği aktarıldı.

Öte yandan transferin sonuçlanması için resmi yazışmaların ve evrakların beklendiği belirtildi.