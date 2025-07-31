Beşiktaş Gedson Fernandes'in transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskava'ya transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, Portekizli oyuncunun transferi için Rus kulübünün 20.7 milyon Euro'luk bonservis bedeline ek olarak 7.2 milyon Euro bonus içeren bir ödeme yapacağını belirtti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır."

BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

Portekizli yıldız, 20.7 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle siyah-beyazlı ekibin tarihinde sattığı en pahalı ikinci futbolcu oldu. Birinci sırada 2017/18 sezonun devre arasında Everton'a 22.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun bulunuyor.

26 yaşındaki yıldız orta saha, bonusların devreye girmesi dahilinde birinci sıraya oturacak.

131 MAÇTA 34 GOLE KATKI

Beşiktaş'ta geçirdiği 3 sezonda 131 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 18 gol ve 16 asist kaydetti. Portekizli orta saha siyah-beyazlı ekipte 1 Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası kazandı.