Beşiktaş’ta şüpheli ölüm: Başından vurulmuş halde bulundu

Beşiktaş’ta semt sakinleri tarafından tanınan ve yaşadığı mahallede doğup büyüyen kıraathane işletmecisi 43 yaşındaki adam, sabah saatlerinde başından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

İHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 13:52
Beşiktaş’ta şüpheli ölüm: Başından vurulmuş halde bulundu
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Olay, saat 09.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semt sakinleri tarafından tanınan, burada doğup büyüyen kıraathane işletmecisi evli ve kız çocuğu babası İsmail Karabıyık (43), saat 01.00 sıralarında işyerinden ayrılarak bir yan sokaktaki evine gitti.

Sabah saatlerinde evinden çıkan Karabıyık, tekrardan kıraathaneye gitti. Bir süre işyerine gelen çalışan, Karabıyık’ı başından vuruşmuş halde kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

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BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Çalışanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karabıyık üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek kıraathane girişinde önlem aldı.

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CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Öte yandan olayı duyan Karabıyık’ın aile yakınları ve arkadaşları olay yerine geldi. Aile yakınları sinir krizi geçirirken, yakınları onları teselli etti. Karabıyık’ın babasının 2 ay önce de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat ettiği bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının da incelemeleri sonrasında Karabıyık’ın cansız bedeni, cenaze aracına konularak Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan İsmail Karabıyık’ın birçok suçtan emniyette kaydı olduğu, daha önce cezaevine girip hapis yattığı ve bir suçtan aramasının olduğu öğrenildi.


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