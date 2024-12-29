Beşiktaş Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi fırtınası: Adaylık sorusuna yanıt verdi!

Yayınlanma: 29.12.2024 - 17:24

Güncelleme: 29.12.2024 - 17:24

Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenleniyor. Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel’in yarıştığı seçimde eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi de oy kullandı.

Eski başkan Çebi'nin genel kurul alanına girişi sırasında gergin anlar yaşandı. Çebi, kapı önünde yığılan kalabalığın arasından içeri girerken, kongre üyesi olmayan taraftarlar da alana girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri bu durumu önlerken arada kalan Ahmet Nur Çebi zor anlar yaşadı.

Salona giren Çebi, taraftarların bir kısmı tarafından alkışlanırken, bir kısmı tarafından ise protesto edildi. Siyah beyazlıların eski başkanı 3 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve "Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar" diye konuştu.

ADAYLIK SORUSUNA YANIT

Bir süre locadan genel kurulu takip eden eski başkan, daha sonra salondan ayrıldı. Ahmet Nur Çebi bu sırada basın mensuplarına kısa bir açıklama da yaptı.

Çebi, içeride ve dışarıda yaşanan olayların sorulması üzerine gülerek "İçeride, dışarıda olay mı oldu? Ne oldu, bir şey mi oldu hayırdır? Bilmiyorum" yanıtını verdi.

Ahmet Nur Çebi, "Mayıs'ta tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine ise "Gelen arkadaşlar inşallah başarılı olacaklar. Temennimiz bu" ifadelerini kullandı.