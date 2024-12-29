Beşiktaş yeni başkanını seçti: İşte dakika dakika yaşananlar...

Yayınlanma: 29.12.2024 - 09:08

Güncelleme: 29.12.2024 - 21:50

Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanının seçileceği kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel kurulda, kongre divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebilecek. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu.

Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarışacağı kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.

Başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemi başladı. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

İLK KONUŞMAYI SERDAL ADALI YAPTI

Genel kurulda ilk olarak Serdal Adalı konuşmasını yaptı.

Adalı, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, camiamızın 121. yılında sizlerin huzurunuzda olmaktan mutluluk duyuyorum. Kulübümün en zor zamanında bu yüce makama adayım. Bugün burada görevden ayrılan Beşiktaş başkanının kendi ifadesiyle ona karşı yapılan bir kalkışmanın sonucunda toplanıyoruz. Beşiktaş'ımız tarihinde görülmemiş şekilde 100 milyon euro borçlandırılmıştır. Önümüzdeki üç sene boyunca kasasına girecek tüm gelirle israf edilmiştir. Beşiktaş'ın adını kayyum ile ananların burada yeri yoktur. Siz Beşiktaş'ın adını sahte imzayla, komisyonla bir araya getiren yönetim kurulu oldunuz. Biz burada olduğumuz sürece Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak. Kimse Beşiktaş'la ilgili cümleler kuramayacak" dedi.

Adalı sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün burada söylediklerim tarihe not düşssün. Bir daha sizleri kimse kandırmayacak. Karşısınızda Beşiktaş'la yatıp Beşiktaş'la kalkan bir başkan olacak. İkinci başkanlık döneminde bu vahim tabloyu yaratan bir aday, Beşiktaş'ımıza nasıl liderlik edecek? Yıllardır Beşiktaş'ımızın hakkını yiyen yapılarla nasıl mücadele edecek. Beşiktaşlılar bir daha kandırılmayacak. Camiamızı yeniden bir araya getireceğiz. Kaybettiğimiz güven ortamını yeniden kazanacağız. Başarılı günlere geri döneceğiz. Yapacağımız transferler sponsor desteğiyle olacak ve kasamızdan bir kuruş çıkmayacak. Scouting konusunda dünya çapında bir futbol aklı bizim görevimize başlamamızı bekliyor. Mayıs ayına yapılacak kadar 50 milyon euroluk ödemeyi ben ve arkadaşlarım kendi kaynaklarımızla yapacaığız. Sizlerin teveccühüyle yarın görevimize başlayacağız."

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı sözlerini şöyle tamamladı:

"Beşiktaş'ımızı el birliğiyle yeniden ayağa kaldırmak hepimizin görevindedir. Bugün içinde bulunduğumuzu onu yaratanlarla düzeltemezsiniz. Beşiktaş'a bugünleri yaşatanlar, kendini ibra etmeyeceğini açıklayanları tercih etmeyeceğinize inancım tamdır. Bu kutsal görevi kimlere vermeniz gerektiği ortadır. Bugün seçilemediğim takdirde karşınıza son kez çıkıyorum. Bir yıl önce söylediklerimin de haklı çıkmasının üzüntüsünü yaşıyorum. Vizyonlarının aslında ilüzyon olduğunu gördük. Beşiktaş'ı hep birlikte daha güzel günlere taşıyacağımıza inanıyorum."

HÜSEYİN YÜCEL'İN AÇIKLAMALARI

Serdal Adalı'nın konuşmasını bitirmesinin ardından kürsüye diğer başkan adayı Hüseyin Yücel geldi.

Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel'in açıklamaları şöyle:

"Ben babadan Beşiktaşlıyım. Ne ikinci başkan olmayı istedim ne de başka bir makam mevki kovaladım. Benim için geçmişim devamı, hain, darbeci dediler. Çok içime attım, karşılık vermedim. Elinizi vicdanınıza koyun, bu sözleri hak ettim mi? Beşiktaş'ı sevmekte başkan hiçbir şey yapmadı. Tabii ki hatalarım olmuştur ama Beşiktaş'a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz. Genel kurul üyeleri nasıl bir başkan istiyorsunuz? Beşiktaş Başkanı'na sen kimsin diyen birisini mi istiyorsunuz yoksa tüm Beşiktaş başkanlarını aynı sofraya davet eden birini mi? Beşiktaş'ın armasının peşine şov yapmak için düşmedim. Hiçbir zaman algı yapmak için uğraşmadım."

"SEN DAHA İYİSİNİ YAP, BİZ DE ALKIŞLAYALIM"

"Bir gelir ekosistemi oluşturdum. 86.8 milyon Euro'nun Beşiktaş'ın kasasıbna girmesi için mücadele ettim. Bu güçlü tablo bazıları için hayal olsa da benim için gerçek. Beşiktaş'a gelir getirecek bu samimi birlikteliği engellemek hangi aklın ürünü. Sayın Adalı, yahu güzel ağabeyim sen niye karalıyorsun, sen niye algı yaratma peşinde koşuyorsun, niye buna zaman ayırıyorsun? Madem bu kadar zamanın var, sen daha iyisini yap, biz de alkışlayalım."

"BEŞİKTAŞ, BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAK"

"15 günde biri de eski başkanımız olmak üzer 6 isimle görüştük ve 12 milyon Euro'nun üzerinde bir söz aldık. Bu parayı 45 milyon Euro'ya tamamlayacağımıza inanıyorum. Beşiktaş faiz yükünü taşımadan Bankalar Birliği'nden çıkacak."

YENİ SANDIK EKLENECEK

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulda son sandıklarda yaşanan yoğunluktan dolayı yeni sandık ekleneceği açıklandı.

AHMET NUR ÇEBİ OYUNU KULLANDI

Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı.

Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel’in yarıştığı seçimde eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi de oyunu kullanmak için salona geldi. 3 numaralı sandıkta kullanan oyunu veren Çebi, herhangi bir açıklama yapmadı.

Birçok genel kurul üyesi de Ahmet Nur Çebi’yle selamlaşıp, fotoğraf çektirdi.

HÜSEYİN YÜCEL OYUNU 7. SANDIKTA KULLANDI

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı Hüseyin Yücel, oyunu kullandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Yücel, 7 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Hüseyin Yücel, yaptığı açıklamada, kongrenin Beşiktaş'a hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "Genel kurul üyelerimizin çok büyük bir teveccühü var. Her ne kadar yılbaşı arifesinde olsak da katılımın az olacağı yönünde endişelerimiz vardı. Bugün görüyoruz ki belki de yeni bir rekora imza atacağız. Genel kurul üyelerimizi bir manileri yoksa oy kullanmaya davet ediyoruz. Sandıklar açıldıktan sonra inşallah Beşiktaş'ımız için hayırlısı olur. İster ben seçileyim, ister Serdal Adalı seçilsin kazananın Beşiktaş olacağı bir seçimdeyiz" diye konuştu.

SERDAL ADALI DA OYUNU KULLANDI

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı Serdal Adalı, oyunu kullandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki kongrede Adalı, 7 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Siyah-beyazlılarda 4. kez başkanlık yarışına giren Serdal Adalı, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İyi bir katılım olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş, çok önemli bir seçim geçiriyor. İnşallah Beşiktaş için en hayırlısı ne ise o olsun. Genel kurula gelen tüm üyelerimize, gelip oylarını kullandıkları için teşekkür ediyorum. Hakkımızda hayırlısı. Kazanan yine Beşiktaş olsun" diye konuştu.

Kongreye katılımın fazla olduğunun hatırlatılması üzerine Adalı, "Hep 10 binin üzerinde olacağını tahmin ediyordum. Herkes geldi, iradesini koydu ve oyunu kullandı. Ancak son oy sayılmadan bu işlerde yorum yapmak doğru değil" şeklinde görüş belirtti.

REKOR KATILIM

Beşiktaş Divan Başkanlığı, olağanüstü seçimli genel kurula 16:40 itibariyle 12 bin 708 üyenin katıldığını açıkladı. Böylece siyah-beyazlı kulüpte katılım rekoru kırıldı.

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi.

OY SAYMA İŞLEMİ BAŞLADI

Beşiktaş'ta seçimde oy kullanan üye sayısı 13 bin 158. Bu sayıyla Beşiktaş seçimlerinde rekor kırıldı.Kongrede oy sayım işlemine geçildi.

1. SANDIK

Hüseyin Yücel: 148

Serdal Adalı: 281

2. SANDIK

Hüseyin Yücel: 124

Serdal Adalı: 298

3. SANDIK

Hüseyin Yücel: 168

Serdal Adalı: 290

4. SANDIK

Hüseyin Yücel: 145

Serdal Adalı: 286

5. SANDIK

Hüseyin Yücel: 120

Serdal Adalı: 313

6. SANDIK

Hüseyin Yücel: 125

Serdal Adalı: 274

7. SANDIK

Hüseyin Yücel: 135

Serdal Adalı: 314

8. SANDIK

Hüseyin Yücel: 139

Serdal Adalı: 335

9. SANDIK

Hüseyin Yücel: 163

Serdal Adalı: 304

10. SANDIK

Hüseyin Yücel: 116

Serdal Adalı: 345

11. SANDIK

Hüseyin Yücel: 131

Serdal Adalı: 328

12. SANDIK

Hüseyin Yücel: 137

Serdal Adalı: 348

13. SANDIK

Hüseyin Yücel: 119

Serdal Adalı: 315

14. SANDIK

Hüseyin Yücel: 136

Serdal Adalı: 319

15. SANDIK

Hüseyin Yücel: 123

Serdal Adalı: 381

Toplam:

Hüseyin Yücel: 2029

Serdal Adalı: 4731

BEŞİKTAŞ'TA YENİ BAŞKAN SERDAL ADALI OLDU

13 bin 158 oy kullanımı ile rekor katılım sağlanan seçimde, Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu.

ADALI'NIN İLK SÖZLERİ

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'nın ilk sözleri:

"Tüm camiama teşekkür ediyorum. Tarifi zor şeyler yaşıyorum. Sağ olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Yılbaşından sonra tüm eski başkanları arayacağım ve bir araya getirmeye çalışacağım."