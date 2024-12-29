Beşiktaş kongresinde sahte kimlik skandalı: 'Polis işlem yapacak'
Beşiktaş'ta başkanlık seçiminde kongre salonuna sahte kimlikle giriş tespit edildi. Divan başkanlığından konuyla ilgili açıklama geldi.
Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı'nın yarıştığı başkanlık seçiminde kongre salonuna sahte kimlikle giriş tespit edildi.
Beşiktaş'ta Divan Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çıkışlarda sahte kimlik tespit edilmiştir. Bu nedenle güvenlik tarafından yaka kartı ve kimlik kontrolü yapılacaktır. Lütfen yardımlarınızı rica ediyoruz" denildi.
POLİS İŞLEM YAPACAK
Beşiktaş'ta Divan Başkanlığı'ndan daha sonra, "Sevgili arkadaşlar, sürekli kimlik kontrolü yapılıyor, kamera kayıtları inceleniyor ve bazı arkadaşların katılma hakkı olmadan kongre salonunda olduğunu tespit ettik. Yarın sabah spor polisi onlarla ilgili gerekli işlemleri yapacak. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösterin. Hakkınız olmayan hakkı kullanmaya kalkmayın, vereceğiniz zarar Beşiktaş'a olacak. Beşiktaş'a daha fazla zarar vermeyelim lütfen. Burada ilgisi olan arkadaşlar eğer yargılanmak istemiyorsa, salonu terk etsin. Sürekli isim tespitleri yapılıyor. Gerekli işlem yapılacak" açıklaması yapıldı.
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