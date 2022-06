Eski Beşiktaşlı Allan McGregor, 40 yaşında yeni sözleşme imzaladı

Beşiktaş'ta 2012-13 sezonunda forma giyen Allan McGregor, İskoçya Ligi'nin önde gelen ekiplerinden Rangers FC ile olan sözleşmesini uzattı. 40 yaşındaki oyuncu, kulübüyle 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine başladığı Rangers ile yeniden sözleşme imzalayan McGregor, Beşiktaş'a imza atarken; İskoçya dışındaki ilk transferini yapmıştı. Beşiktaş'tan sonra İngiliz ekibi Hull City'nin kadrosuna katılan McGregor, 2018 yaz döneminde Rangers'a imza atmıştı.

