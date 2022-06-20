Eski Beşiktaşlı Allan McGregor, 40 yaşında yeni sözleşme imzaladı

Beşiktaş'ın bir dönem kalesini koruyan İskoç futbolcu Allan McGregor, 40 yaşında yeni bir sözleşmeye daha imza attı.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 23:04
Eski Beşiktaşlı Allan McGregor, 40 yaşında yeni sözleşme imzaladı
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Beşiktaş'ta 2012-13 sezonunda forma giyen Allan McGregor, İskoçya Ligi'nin önde gelen ekiplerinden Rangers FC ile olan sözleşmesini uzattı. 40 yaşındaki oyuncu, kulübüyle 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine başladığı Rangers ile yeniden sözleşme imzalayan McGregor, Beşiktaş'a imza atarken; İskoçya dışındaki ilk transferini yapmıştı. Beşiktaş'tan sonra İngiliz ekibi Hull City'nin kadrosuna katılan McGregor, 2018 yaz döneminde Rangers'a imza atmıştı.


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