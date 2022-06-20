Eski Beşiktaşlı Allan McGregor, 40 yaşında yeni sözleşme imzaladı
Beşiktaş'ın bir dönem kalesini koruyan İskoç futbolcu Allan McGregor, 40 yaşında yeni bir sözleşmeye daha imza attı.
Beşiktaş'ta 2012-13 sezonunda forma giyen Allan McGregor, İskoçya Ligi'nin önde gelen ekiplerinden Rangers FC ile olan sözleşmesini uzattı. 40 yaşındaki oyuncu, kulübüyle 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Profesyonel kariyerine başladığı Rangers ile yeniden sözleşme imzalayan McGregor, Beşiktaş'a imza atarken; İskoçya dışındaki ilk transferini yapmıştı. Beşiktaş'tan sonra İngiliz ekibi Hull City'nin kadrosuna katılan McGregor, 2018 yaz döneminde Rangers'a imza atmıştı.
?? @therealgreegsy1— Rangers Football Club (@RangersFC) June 20, 2022
?? #RangersFC are delighted to announce goalkeeper Allan McGregor has today signed a one-year contract extension.
?? https://t.co/2rjIJIcG8s pic.twitter.com/rtkZr5nNdd
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