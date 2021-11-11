Beşiktaş, hazırlık maçında Shkupi'yi 3-0 yendi

11 Kasım 2021 Perşembe, 16:03

Lige verilen milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendiren Beşiktaş, Kuzey Makedonya Ligi ekiplerinden Shkupi ile Vodafone Park Stadı'nda karşılaştı. Mücadele siyah beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, resmi maçlarda çok fazla şans bulamayan oyuncularına hazırlık maçında şans verdi.



Kaleyi Mert’e teslim eden Yalçın, defans hattını ise Rosier-Necip-Montero-Umut ile oluşturdu. Orta sahada Mehmet Topal- Can Bozdoğan-Teixeira-Oğuzhan-N'Koudou sahaya çıkarken santraforda da Güven Yalçın Beşiktaş'ın ilk on birini oluşturdu.



İlk yarının tamamında rakibinden çok üstün bir oyun ortaya koyan siyah beyazlılar, 12’nci dakikada Mehmet Topal, 17’nci dakikada Teixeira'nın golleriyle devreye 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda da rahat bir futbol sergileyen Beşiktaş 50’nci dakikada Güven ile skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda genç oyunculara şans veren siyah beyazlılar mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.



