Beşiktaş Hollanda'dan eli boş döndü: Twente 1-0 Beşiktaş

Yayınlanma: 30.01.2025 - 21:56

Güncelleme: 31.01.2025 - 01:07

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Twente ile deplasmanda karşılaştı. Beşiktaş 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Twente'ye galibiyeti geçiren golü 76. dakikada Daan Rost kaydetti.

Beşiktaş, bu sonuçla grup aşamasını 9 puanla ve 28. sırada tamamladı.

SOLSKJAER'DEN ANTALYA'YA GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda ekibi Twente'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, De Grolsch Veste Stadı'nda yapılan müsabakada sahaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu ve Arda Berk Özüarap yer aldı.

Teknik direktör Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Onvo Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın başlangıç kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti. Norveçli çalıştırıcı, Semih Kılıçsoy'u yedeğe çekti, Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almadı. Ole Gunnar Solskjaer, bu 2 oyuncunun yerine Twente karşısında Muçi ile Immobile'yi ilk 11'de görevlendirdi.

ATHLETIC BILBAO MAÇIYLA AYNI 11

Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'ini değiştirmedi.

Norveçli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında farklı galip gelerek Athletic Bilbao'ya organizasyonda ilk yenilgisini yaşattıkları müsabakanın başlangıç kadrosunu Twente karşısında da sahaya sürdü.

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Twente mücadelesinin kadrosuna dahil edilmedi.

Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç ile gribal enfeksiyon geçiren Cher Ndour, kadroda yer almadı.

İŞTE 11'LER

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Steijn, Rots, Ltaief, Van Wolfswinkel.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile.

Karşılaşmadan önemli anlar | Twente 1-0 Beşiktaş

90' Twente'de Rots yerine Besselink oyuna dahil oldu.

90' Mustafa Erhan, rakip yarı alanın sağında Salah Eddine'e faul yaptı.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

89' Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Twente savunması topu karşıladı.

87' Twente'de Vlap ve Steijn yerine Hoorenbeeck ile Kjolo oyuna dahil oldu.

81' Twente'de Ltaief yerine Kuipers oyuna dahil oldu.

80' Beşiktaş'ta Rashica ve Svenson yerine Onur Bulut ile Mustafa Erhan Hekimoğlu mücadeleye dahil oldu.

77' Savunmamızdan çıkarken kaptırdığımız topta Salah Eddine, ceza sahasının solundan penaltı noktasının sağında bulunan Rots'a yerden pasını aktardı. Rots'un sol ayak içiyle bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

76' GOL | Rotz, Twente'yi öne geçiren golü kaydetti.

69' Beşiktaş'ta Muçi oyundan çıkarken Joao Mario dahil oldu.

65' Beşiktaş'ta Emirhan sarı kart gördü.

62' Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Unnerstall'da kaldı.

62' Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda Al Musrati, penaltı noktasından kaleyi yokladı. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. Beşiktaş, aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanacak.

60' Beşiktaş'ta Rafa Silva yerine Salih Uçan oyuna dahil oldu.

59' Savunmadan Beşiktaş ceza sahasına hareketlenen Steijn'e atılan uzun topta Steijn, ceza sahasının solunda sol ayağıyla kaleyi denedi. Top yandan dışarı gitti.

54' Beşiktaş'ta Milot Rashica sarı kart gördü.

51' Gedson Fernandes, rakip ceza yayının sağından sağ ayak üstüyle çetkiği şutta meşin yuvarlak farklı şekilde kalenin üstünden dışarı gitti.

50' Vlap'ın orta alandan sağ kanatta bulunan Rots'a gönderdiği uzun topta yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

46' Beşiktaş'ta Immobile oyundan çıkarken Semih Kılıçsoy dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

43' Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda Immobile ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

42' Rashica'nin sağ kanattan açtığı ortada savunmada Salah Eddine araya girerek topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

41' Mert Günok, gözünde bir problem olduğunu belirtti. Oyun alanına sağlık ekipleri davet edildi. Mert'in tedavisi saha içinde sürüyor...

40' Twente'nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci Mert, topu yumrukladı.

39' Van Rooij'in sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Emirhan araya girerek meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. Twente sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

37' Beşiktaş'ta Ciro Immobile sarı kart gördü.

31' Salah Eddine, sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi. Rashica, topa müdahale ederek meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. Twente, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

30' Kullanılan köşe vuruşunda Twente savunması topu karşıladı.

29' Masuaku, sol kanattan çalımlarla ceza sahasının solundan sol ayak üstüyle şutunu çekti. Kaleci Unnerstall, sağına uzanarak topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

23' Pozisyonun ardından Wolfswinkel kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi.

22' Ltaief'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Wolfswinkel, kaleye yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak dışarı gitti.

19' Wolfswinkel'in ceza yayından sol ayağıyla gelişine çektiği şut kalenin üstünden dışarı gitti.

18' Pozisyonun ardından Vlap'in çektiği şut öncesi Svensson'un Ltaief'e yaptığı müdahalenin ardından Svensson sarı kart gördü.

18' Vlap, Beşiktaş ceza sahasının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

15' Rots, Beşiktaş ceza yayının sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kalenin üstünden dışarı gitti.

13' Wolfswinkel, orta alanda Emirhan Topçu'ya faul yaptı.

10' Steijn, sağ kanattan ceza sahamıza derin bir top gönderdi. Top, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

9' Bruns, orta alanda Immobile'ye faul yaptı.

8' Immobile, rakip yarı alanın solunda Van Rooij'a faul yaptı.

6' Twente'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmamız topu uzaklaştırdı ve temsilcimiz hızlı hücuma çıktı. Ancak orta sahada Salah Eddine, Rafa Silva'ya faul yaptı. Bu pozisyonun ardından Eddine, sarı kart gördü.

5' Twente'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Al Musrati, topa hamle yaparak meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. Twente, bu kez sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

4' Van Rooij, sağ kanattan ceza sahasına çevirdi. Savunmada Emirhan, topa hamle yaparak dışarı gönderdi. Twente, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

3' Mücadele kaldığı yerden yeniden hareketlendi.

2' Salah Edidine, orta alanda Rafa Silva'ya faul yaptı. Sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.