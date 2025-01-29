Twente maçı kamp kadrosu açıklandı: Beşiktaş'ta 4 eksik!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Twente ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Twente maçı kamp kadrosu açıklandı: Beşiktaş'ta 4 eksik!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 16:44

Beşiktaş, Twente ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Cher Ndour, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Twente ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştır" ifadeleri kullandı.

Ndour dışında Genoa'ya transfer olması beklenen Jean Onana ile birlikte sakatlıkları süren Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista kamp kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:


Etiketler: #beşiktaş #Twente #uefa avrupa ligi

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