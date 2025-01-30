Transferde Immobile ayrıntısı: Beşiktaş'ta hedef Insigne!
Beşiktaş'ın, Toronto forması giyen 33 yaşındaki Lorenzo Insigne ile ilgilendiği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.
İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Toronto'da forma giyen 33 yaşındaki Lorenzo Insigne ile ilgileniyor.
IMMOBILE FAKTÖRÜ
Habere göre; Toronto'dan ayrılmayı düşünen Insigne, İtalya'ya dönmeyi tercih ediyor ancak yakın arkadaşı Ciro Immobile'nin varlığından dolayı Beşiktaş'a sıcak bakıyor.
Toronto ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Lorenzo Insigne, geçtiğimiz sezon Toronto formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol 7 asistlik performans gösterdi.
Etiketler: #Lorenzo Insigne #beşiktaş #Toronto
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