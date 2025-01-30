İtalyan ekibine kiralandı: Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
Beşiktaş, Jean Onana'nın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Genoa'ya kiralandığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi yaşandı.
Beşiktaş, Jean Onana'nın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Genoa'ya kiralandığını KAP'a bildirdi.
Jean Onana, Genoa'ya transferini tamamlamak için İtalya'ya gitti. Kamerunlu futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından İtalyan ekibine imza atacak.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Siyah-Beyazlı formayı 6 maçta 163 dakika giyen Jean Onana, takımına gol ya da asist katkısı sunamadı.
Etiketler: #beşiktaş #genoa #Jean Onana
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