Portekiz basınından yeni iddia: Pinheiro son maçına çıkıp İstanbul'a gidiyor
Portekiz basınının iddiasına göre Beşiktaş, Estoril Teknik Direktörü Bruno Pinheiro, Famalicao maçında son kez takımının başında yer alacak ve ardından Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelecek.
Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın ardından Portekizli genç teknik direktörü göreve getirmek için geri sayıma geçti.
Portekiz'den A Bola gazetesi Bruno Pinherio'nun yarın Famalicao karşısında son kez takımının başında yer alacağını ve ardından Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gideceğini iddia etti.
Haberde Pinheiro'nun Beşiktaş'tan yıllık 600 bin Euro kazanacağı iddia edilirken Beşiktaş ile kesin olarak anlaşmanın sağlandığı aktarıldı. Dün Portekiz'in bir diğer önemli spor sitesi O Jogo ise Pinheiro'nun Beşiktaş'tan yıllık 900 bin Euro kazanacağını iddia etmiş ve tek engelin fesih bedeli olduğunu iddia etmişti.
Video Haberler
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama
- Erdoğan asgari ücreti eksik açıkladı
- Asgari ücret belli oldu
- Asgari ücrette AGİ ayrıntısı
- Yeni asgari ücretin detayları da belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- CHP'de Kılıçdaroğlu sesleri yükseliyor
- Faiz kararının ardından korkutan dolar/TL öngörüsü
- Emeklilere astronomik zam mı gelecek?