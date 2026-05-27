Beşiktaş ile anılıyordu: Alman basınından flaş Filipe Luis iddiası

Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'ta bir numaralı aday Filipe Luis. Siyah-beyazlıların asbaşkanı Murat Kılıç ile futbol direktörü Önder Özen, geçtiğimiz gün Brezilyalı teknik adamla yüz yüze görüşmek için Portekiz'e gitmişti.

Sky Spor'da yer alan habere göre, Filipe Luis şu anda Bayer Leverkusen'de Kasper Hjulmand'ın koltuğuna en büyük aday olarak gösteriliyor. Alman ekibinin de Filipe Luis ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

Bayer Leverkusen'in planının Kasper Hjulmand'ın ayrılığının resmen açıklanmasının hemen ardından Filipe Luis'i duyurmak olduğu belirtildi.