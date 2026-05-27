Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş ile anılıyordu: Alman basınından flaş Filipe Luis iddiası

Beşiktaş ile anılıyordu: Alman basınından flaş Filipe Luis iddiası

27.05.2026 15:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş ile anılıyordu: Alman basınından flaş Filipe Luis iddiası

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan teknik direktör Filipe Luis hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'ta bir numaralı aday Filipe Luis. Siyah-beyazlıların asbaşkanı Murat Kılıç ile futbol direktörü Önder Özen, geçtiğimiz gün Brezilyalı teknik adamla yüz yüze görüşmek için Portekiz'e gitmişti. 

Sky Spor'da yer alan habere göre, Filipe Luis şu anda Bayer Leverkusen'de Kasper Hjulmand'ın koltuğuna en büyük aday olarak gösteriliyor. Alman ekibinin de Filipe Luis ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

Bayer Leverkusen'in planının Kasper Hjulmand'ın ayrılığının resmen açıklanmasının hemen ardından Filipe Luis'i duyurmak olduğu belirtildi.

İlgili Konular: #beşiktaş #Bayer Levkerusen #Teknik Direktör

İlgili Haberler

Beşiktaş, Emine Arıcı'yı renklerine bağladı!
Beşiktaş, Emine Arıcı'yı renklerine bağladı! Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Beşiktaş, 29 yaşındaki oyuncu Emine Arıcı ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Derbide kazanan Beşiktaş GAİN: Seride avantajı kaptı!
Derbide kazanan Beşiktaş GAİN: Seride avantajı kaptı! Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında kendi evinde ağırladığı Galatasaray MCT Technic'i 108-83 mağlup etti.
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı: Suudi Arabistan'da flaş Jorge Jesus gelişmesi
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı: Suudi Arabistan'da flaş Jorge Jesus gelişmesi Al Nassr ile Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Jorge Jesus'un sözleşmesi sona ermişti. Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile da anılan Portekizli çalıştırıcının Suudi ekibinde kalacağı iddia edildi.