Beşiktaş, Emine Arıcı'yı renklerine bağladı!

26.05.2026 18:45:00
Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Beşiktaş, 29 yaşındaki oyuncu Emine Arıcı ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Emine Arıcı ile sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Emine Arıcı'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.

EMİNE ARICI KİMDİR?

1997 doğumlu 1,92'lik orta oyuncu; Küçükyalı Yelken Spor, Edremit Belediyesi Altınoluk Spor, Çan Gençlik Kale Spor Akademi, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları ve son olarak Göztepe'de oynadı.

Emine Arıcı, 2021-2022 Challenge Kupası'nda en iyi servis atan oyuncu oldu.

