Beşiktaş ile sözleşmesi sona ermişti: Fenerbahçe, Cenk Tosun ile anlaştı!
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile anlaştığı iddia edildi.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına vardı.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun için devreye girdi.
TOPLAM MALİYETİ 2.5 MİLYON EURO
Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Cenk Tosun’un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro’ya yakın olacağı öğrenildi.
33 yaşındaki Cenk Tosun’un resmi sözleşmeye imza atmasının ardından sarı-lacivertli kulübün transferi resmi olarak açıklaması ve oyuncunun İstanbul’da takıma katılması bekleniyor.
Spor Haberleri
- Bodrum FK'dan stadyum açıklaması
- Armando Broja kimdir? Armando Broja kaç yaşında, nereli?
- TFF'den başkanlık seçimi için açıklama!
- Gabriel Paulista'dan taraftara mesaj
- Fenerbahçe, Cenk Tosun ile anlaştı!
- Transfer talimatında değişiklik!
- Erdal Alkış kimdir?
- İlk 100'de 4 Türk ekibi!
- Galatasaray'da Sergio Oliveira çıkmazı!
- Appindangoye'den Süper Lig mesajı
En Çok Okunan Haberler
-
- Önder, Tanal'ı böyle tiye aldı
- Erdoğan emekli için talimatı verdi
- Dört büyüklerden Mehmet Büyükekşi kararı!
- Türkiye bir 'fırsatını' daha kaybetti
- 'Ne kadar kin varmış içinde'
- En uyuşuk burçlar hangileridir?
- Yandı, bitti, kül oldu
- 'Görevden alınabilirler' iddiası...
- CHP'den 'o tartışmaya' ilk açıklama
- AKP'yi kızdıran 'Erdoğan' iddiası!