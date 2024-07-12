Fenerbahçe'de de görev yapmıştı: Damien Comolli tutuklandı!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:50

Güncelleme: 12.07.2024 - 12:50

Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenen Damien Comolli, Fransa'da tutuklandı.

4 yıldır Fransız kulübü Toulouse’un başkanlığını yapan Comolli'nin, 2 sezon önce PSG'yi çalıştıran Christophe Galtier'in evlatlık oğlu John Valovic-Galtier ile aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı aktarıldı.

Geçtiğimiz yaz, eski Paris Saint-Germain menajeri Christophe'un bir başka oğlu Jordan Galtier, Toulouse'da Carles Martínez Novell'in yardımcı antrenörlüğüne getirilmişti. İddiaya göre Toulouse’un başkanı Comolli anlaşmanın bir parçası olarak sahte bir menajer John Valovic-Galtier'i de bu anlaşmaya dahil etti.

BU AY YARGILANACAK

Devam eden soruşturma kapsamında dokuz kişi gözaltında tutuluyor. Comolli'nin yargılamasının bu ay içinde başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye 2018 yazında gelen Comolli, 1,5 sene boyunca sportif direktör olarak görev yapmıştı. Ali Koç, başkan seçildikten sonra Comolli'yi kulübe getirmişti.

Comolli Temmuz 2020'de Toulouse'un başkanı olmuştu.