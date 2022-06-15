Beşiktaş ile Wolverhampton, İspanya'da karşılaşacak
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Süper Lig ekibi Beşiktaş ile hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.
Premier Lig ekibi Wolverhampton, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında İspanya'nın Alicante bölgesinde kamp yapacağını, İspanyol temsilcisi Deportivo Alaves ve Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı.
Wolverhampton ile Beşiktaş arasındaki maç 23 Temmuz'da oynanacak.
İki ekip, 2019/20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer almış, ilk maçı 4-0 kazanan İngiliz ekibi, İstanbul'daki maçtan da 1-0 galibiyetle dönmüştü.
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