Manuel Fernandes'ten Beşiktaş ve Türkiye itirafı
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes, özel bir röportaj verdi. Portekizli futbolcu siyah-beyazlı günlerde geçirdiği günlere dair de konuştu.
Türkiye'de Beşiktaş ve Kayserispor formaları giyen Manuel Fernandes, Esporte Minuto'ya özel bir röportaj verdi.
"İspanya'dan sonra Türkiye'ye transfer oldun. Seni transfer için ikna eden şey neydi?" sorusu yöneltilen Fernandes, "Bu daha fazla oynamakla ilgili bir durumdu. Valecia'da az süre buluyordum ve EURO 2012'de oynamak istiyordum. Beşiktaş bana daha fazla oynama fırsatı verdi, ben de transfer olmaya karar verdim" dedi.
"Türkiye'ye transfer olmadan önce Türk futbolu hakkında fikirlerin var mıydı?" soruna cevap veren Portekizli futbolcu, "Hiçbir fikrim ve hiçbir beklentim yoktu. Benim için karanlıkta bir atış yapmak gibiydi" sözlerini kullandı.
"EN İYİ PERFORMANSIMI TÜRKİYE'DE GÖSTERDİM"
"Bu karanlıkta atış yapmak senin için nasıl gitti?" sorusu karşısında ise tecrübeli yıldız, "Gerçekten iyi gitti. Beşiktaş'ta ilk yılımda kupa kazandık, ligde iki kez ikinci olduk. O zamanlar ligi Fenerbahçe ve Galatasaray domine ediyorduk. Ama benim için o dönem iyi geçti. Çok fazla oynadım, seviye oldukça iyiydi. Sanırım en iyi performansımı Türkiye'de gösterdim. Bir futbolcu kendisini sadece oynayıp geliştirebilir, ben de o dönemde çok fazla oynadım ve kendimi geliştirdim" değerlendirmesini yaptı.
Son olarak Türkiye'de stadyumlardaki atmosfer sorulan Manuel Fernandes, "Türkiye'de dolu bir stadyumda oynamak bir futbolcunun yaşayabileceği en iyi şeylerden biri. Türkiye'de stadyumlar her zaman dolu ve insanlar 24 saat futbol konuşuyor, futboldan başka bir şey yok. Biz de Portekiz'de futbola çok önem veriyoruz ama bu Türkiye'de daha fazla. Bir keresinde küçük bir kulüp olan Manisaspor'a karşı oynadık, stadyumun en az üçte ikisi yine doluydu" sözlerini sarf etti.
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