Beşiktaş ilk transferini açıkladı: İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!
Beşiktaş, Independiente forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş, Independiente forması giyen Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
"Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.
Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve Transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir.
KENY ARROYO KİMDİR?
14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador’da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişti. Sergilediği başarılı performansla aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu Arroyo, iki kez Ekvador milli takımı forması giydi."
Etiketler: #beşiktaş #Keny Arroyo #transfer
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