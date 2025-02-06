Beşiktaş ilk transferini açıkladı: İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Beşiktaş, Independiente forması giyen 18 yaşındaki sağ kanat Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş ilk transferini açıkladı: İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.02.2025 - 22:07

Beşiktaş, Independiente forması giyen Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması; 

"Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.

Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve Transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir.

KENY ARROYO KİMDİR?

14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador’da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişti. Sergilediği başarılı performansla aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu Arroyo, iki kez Ekvador milli takımı forması giydi."


Etiketler: #beşiktaş #Keny Arroyo #transfer

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