Beşiktaş'tan TFF'ye saat tepkisi: 'Cevap vermeyi düşünüyor musunuz?'

Yayınlanma: 06.02.2025 - 19:59

Güncelleme: 06.02.2025 - 19:59

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maç için TFF'ye çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada; "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" denilerek TFF hesabı etiketlendi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz? @TFF_Org

Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri ??

20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor

2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor

24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa

8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray

21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor

* 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş

12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor

25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor"