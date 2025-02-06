Beşiktaş'tan TFF'ye saat tepkisi: 'Cevap vermeyi düşünüyor musunuz?'
Beşiktaş, Sivasspor maçının saatinin değişikliği için talebi hakkında açıklama yayınladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maç için TFF'ye çağrıda bulundu.
Yapılan açıklamada; "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" denilerek TFF hesabı etiketlendi.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
"Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz? @TFF_Org
Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri ??
20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor
2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor
24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa
8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray
21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor
* 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş
12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor
25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor"
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