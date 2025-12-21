Joey Veerman asist yaptı: PSV Eindhoven deplasmanda kazandı!

Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında PSV, deplasmanda Utrecht ile karşı karşıya geldi.

Galgenwaard Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Ev sahibi Utrecht, 31. dakikada Mike Van der Hoorn'la öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken PSV, ikinci yarıdaki geri dönüşle 3 puanı aldı.

VEERMAN ASİST YAPTI

PSV'nin ilk golünde ağları Ricardo Pepi havalandırırken ikinci golü Ivan Perisic kaydetti. Perisic'in golünde asisti Fenerbahçe'nin gündemindeki Joey Veerman yaptı.

Öte yandan PSV'de Jerdy Schouten, 88. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Üst üste 11. galibiyetini alan lider PSV, 46 puana yükselerek en yakın rakibi Feyeenord ile arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti.

Ligde 5 maçtır kazanamayan Utrecht ise 23 puanda kaldı.

Ligin 18. haftasında PSV, Excelsior'u konuk edecek. Utrecht ise deplasmanda NEC Nijmegen ile karşılaşacak.

VEERMAN 86 DAKİKA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan ve PSV'nin Utrecht'le oynadığı maça ilk 11'de başlayan Joey Veerman, 86 dakika sahada kaldı. Hollandalı oyuncu, 86. dakikada yerini Armando Obispo'ya bıraktı.

Veerman, oyundan alındığını öğrendiği esnada kısa süreliğine şaşkınlık yaşadı.

Bu sezon Hollanda ekibinde 23 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha, 8 gol ve 8 asist kaydetti.

PETER BOSZ NE DEMİŞTİ?

Utrecht maçı öncesinde PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Joey Veerman'ın takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Bosz konuyla ilgili, "En azından bir maç daha onun keyfini çıkaralım. Onunla kısa bir konuşma yaptım ve bana süreci anlattı. Sonra sadece bu maç hakkında konuştuk. Benim için asıl önemli olan bu maç ve oyuncularımın odaklanması. Bu maçı yüzde 100 performansla oynayıp oynayamayacağını bilmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.