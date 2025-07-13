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Beşiktaş'ın rakibi Admira Wacker!

Beşiktaş'ın rakibi Admira Wacker!

13.07.2025 09:13:00
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AA
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Beşiktaş'ın rakibi Admira Wacker!

Beşiktaş, hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, sezonun ikinci hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.

Mödling şehrine bağlı Südstadt kasabasındaki Datenpol Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.

Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

Hazırlık maçı için siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletlerin tükendiği öğrenildi.

İkinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentine bağlı Bad Erlach kasabasında sürdüren siyah-beyazlılar, ilk hazırlık karşılaşmasında St. Pölten'i 2-0 yenmişti.

 

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