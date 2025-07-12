Siyah beyazlılar yeni transferine kavuştu: Orkun Kökçü, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığını açıkladığı Benfica'nın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü’yü taşıyan uçak, saat 18.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte gelen Orkun'u, siyah beyazlı yetkililer ve basın mensuplarının yanı sıra kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.

BJK Dijital'e konuşan Orkun Kökçü, "Heyecanlıyım. Başkanıma teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Aileme kavuştum. Bu sene şampiyonluklara oynayacağız. Çok iyi kadro kuruyoruz. Her şeyimizi vereceğiz gelecek zamanlarda ve inşallah sonu şampiyonluk olur" dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise "Özellikle ailesine ve Orkun'a dik duruşlarından dolayı çok teşekkür ediyoru. Camiamız için hayırlı olsun. İnşallah uzun yıllar hizmet eder Beşiktaş'ımıza" ifadelerini kullandı.

BABASININ SÖZLERİ

Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, "Orkun için dünya çapında çok alternatif vardı ama Orkun, tek olmak istediği ve tek mutlu olduğu yere geldi. Serdal Adalı'ya koca yürekliliğinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Orkun Kökçü, havalimanında konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

Kökçü, röportajların ardından siyah beyazlı taraftarla buluştu ve üçlü çektirdikten sonra Beşiktaşlı yetkililerle birlikte havalimanından ayrıldı.

BENFICA TRANSFERİN MALİYETİNİ AÇIKLADI

Benfica, Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü'nün mali detaylarını duyurdu.

Portekiz ekibinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'a kiralık olarak imza atan milli futbolcunun sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Benfica ile Beşiktaş arasında 24 yaşındaki futbolcu için yapılan anlaşmada 5 milyon Euro da bonus yer alıyor.