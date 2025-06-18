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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte temsilcimizin Avrupa yolu...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte temsilcimizin Avrupa yolu...

18.06.2025 14:13:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte temsilcimizin Avrupa yolu...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi İsviçre'de yapılan kura çekimi sonucu belli oldu.

Süper Lig'de geride kalan 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Siyah-beyazlıların bu turdaki rakibi yapılan kura çekimi ile belli oldu.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanşı ise 31 Temmuz'da oynayacak.

Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk (Ukrayna) / Ilves Tampere (Finlandiya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Beşiktaş ilk maçı evinde oynayacak.

BEŞİKTAŞ'IN 2025-2026 SEZONUNDA AVRUPA YOLU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak play-off turlarını geçmek zorunda.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan devam edecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'na katılacak.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Lig etabından devam edecek.

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