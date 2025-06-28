Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da: İşte ilk açıklama...

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı sol bek David Jurasek, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Masuaku'nun ayrılmasıyla sol bek transferi için düğmeye basan siyah-beyazlılar aradığı sol beki Benfica'da buldu. Geçen sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçiren 24 yaşındaki Çek sol bek, Beşiktaş'ın yeni sol beki oldu.

YENİ TRANSFER İSTANBUL'DA

24 yaşındaki sol bek, transferde son işlemleri tamamlamak için bugün saat 17.20'de İstanbul Havalimanı'na geldi. Kısa bir açıklama yapan Jurasek, iyi ve mutlu olduğunu ifade etti. Bir süre sonra el bagajını unuttuğunu hatırlayan Jurasek'in koşarak uçağa geri dönmesi dikkat çekti.

22 MAÇTA 3 ASİST

Jurasek, yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

David Jurasek geçen sezonu geçirdiği Hoffenheim'da 22 maça çıktı. Genç futbolcu, takımı adına 3 asistlik de skor katkısında bulundu.

Çek futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında sona eriyor.



