Beşiktaş Joao Mario'ya kavuşuyor: İşte geliş saati!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yeni transferi 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Joao Mario'nun İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:54
Beşiktaş Joao Mario'ya kavuşuyor: İşte geliş saati!
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Beşiktaş, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen Joao Mario'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, Joao Mario'nun transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'da olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Mario, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Mario'yu taşıyan uçak bugün saat 17.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" denildi.

JOAO MARIO KİMDİR?

Joao Mario, 19 Ocak 1993 tarihinde Porto'da dünyaya geldi. Etkili sağ ayağı ve çabukluğuyla tanınan sol kanat oyuncusu 2016 yılında 35 milyon Euro piyasa değerine kadar ulaşmıştı.

Porto altyapısında futbola başlayan oyuncu Sporting Lizbon, Inter, West Ham, Lokomotiv Moskova, Benfica gibi önemli takımlarda forma giydi.

2016-2017 sezonunda Sporting Lizbon takımından 44,78 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Inter'e transfer olan oyuncu ses getirmişti.

51 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Joao Mario geçen sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Benfica kariyerinde 149 maçta süre alan oyuncu 36 gol ve 26 asistlik katkı verdi. Sporting Lizbon'da ise 127 maçta oynayan Mario, 16 gol ve 20 asist üretti. Oyuncunun kariyerinde 441 maçı bulunurken 61 gol ve 84 asist yaptı.


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