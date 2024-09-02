Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Rio Ave'ye kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 16:09
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!
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Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Rio Ave'ye kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz'den Rio Ave kulübüne geçici transfer olmuştur. Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."


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