Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!

Yayınlanma: 02.09.2024 - 16:09

Güncelleme: 02.09.2024 - 16:10

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Rio Ave'ye kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz'den Rio Ave kulübüne geçici transfer olmuştur. Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."