Geliş tarihi ortaya çıktı: Beşiktaş'tan Joao Mario hamlesi!
Süper Lig ekibi Beşiktaş orta sahaya bir takviye daha yaparak, Benfica forması giyen 31 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Mario ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalarına devam ediyor.
GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Siyah-beyazlılılar, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen orta saha Joao Mario ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Benfica ile de anlaşan Beşiktaş, Joao Mario'yu salı günü İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirecek ve resmi imzayı attıracak.
Joao Mario, siyah-beyazlıların bu sezonki 8'inci transferi olacak.
JOAO MARIO KİMDİR?
Joao Mario, 19 Ocak 1993 tarihinde Porto'da dünyaya geldi. Etkili sağ ayağı ve çabukluğuyla tanınan sol kanat oyuncusu 2016 yılında 35 milyon Euro piyasa değerine kadar ulaşmıştı.
Porto altyapısında futbola başlayan oyuncu Sporting Lizbon, İnter, West Ham, Lokomotiv Moskova, Benfica gibi önemli takımlarda forma giydi.
2016-2017 sezonunda Sporting Lizbon takımından 44,78 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle İnter'e transfer olan oyuncu ses getirmişti.
51 MAÇTA 13 GOLE KATKI
Joao Mario geçen sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
Benfica kariyerinde 149 maçta süre alan oyuncu 36 gol ve 26 asistlik katkı verdi. Sporting Lizbon'da ise 127 maçta oynayan Mario, 16 gol ve 20 asist üretti. Oyuncunun kariyerinde 441 maçı bulunurken 61 gol ve 84 asist yaptı.
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