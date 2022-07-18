Beşiktaş, Jovane Cabral transferinde sona yaklaştı
Süper Lig ekibi Beşiktaş, bir süredir görüştüğü Sporting Lizbon ile Jovane Cabral'ın kiralık transferi için anlaşma sağladı. İddiaya göre, futbolcuya ödenecek maaş da belli oldu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ibre yeniden Jovane Cabral'a döndü. Siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon ile futbolcunun transferinde prensip anlaşmasına vardı.
JOVANE CABRAL'IN MAAŞI BELLİ OLDU
Milliyet’in haberine göre Beşiktaş, Lizbon'un ardından Yeşil Burun Adaları uyruklu oyuncuyla da transfer için el sıkıştı. Jovane Cabral, Beşiktaş'tan 1.1 milyon Euro kazanacak. 24 yaşındaki Cabral, sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabiliyor.
SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR
Öte yandan siyah-beyazlıların kiralık anlaşmasında satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi. Cabral geçen yıl yarım sezonluğuna İtalya'nın iddialı takımlarından Lazio'ya kiralanmıştı. Serie A'da geride kalan sezon 21 karşılaşmada forma giyen yetenekli futbolcu 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
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