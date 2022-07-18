Beşiktaş'ta Wout Weghorst İspanya'yı bekliyor
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Wout Weghorst'un fiziksel olarak takım arkadaşlarından geride kaldığı iddia edildi. Hollandalı futbolcunun, İspanya kampına yoğunlaştığı kaydedildi.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, uzun süre Wout Weghorst transferi için uğraşmıştı. Fiziksel açıdan henüz tam hazır olmayan Hollandalı golcü, İspanya kampında açıklarını kapatmaya hazırlanıyor.
WEGHORST GERİDE KALDI
Wout Weghorst, 5 Temmuz tarihinde sözleşmeyi imzaladı. Fanatik'in haberine göre yıldız forvet, ilk geldiği günden itibaren birtakım fiziki testlerde henüz hazır olarak gözükmezken, hamile olan eşi için izin alması da oyuncunun geride kalmasına neden oldu.
İSPANYA KAMPI WEGHORST İÇİN ÖNEMLİ
Siyah-beyazlılar, Hollandalı santrforun açıklarını kapatmak için kolları sıvadı. 20 Temmuz'da İspanya'da gerçekleşecek olan kampta Weghorst, ekstra program dahilinde çalışacak. Böylece 29 yaşındaki futbolcunun, kısa bir süre içerisinde fiziki açıklarını kapatıp, bu konuda takım arkadaşları ile aynı seviyeye gelmesi hedeflenecek.
ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYOR
Weghorst, Kara Kartal'da Mainz ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika süre bulmuştu. Golcü oyuncu, "Beşiktaş'ta çok sayıda gol atmak istiyorum. Bundan önceki takımlarda attım. Burada da atmak ve şampiyonluk yaşamak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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